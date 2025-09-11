На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии задержали бывшего министра обороны

В Грузии силовики задержали экс-главу минобороны Бурчуладзе по делу о коррупции
true
true
true
close
Александр Патрин/ТАСС

Грузинские силовики задержали бывшего главу минобороны республики Джуаншера Бурчуладзе по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу госбезопасности (СГБ) Грузии.

«За злоупотребление должностными полномочиями и по факту легализации незаконных доходов, чему сопутствовало получение дохода в особо крупном размере, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе», — указано в сообщении.

Бурчуладзе занимал пост министра с 22 февраля 2021-го по 8 февраля 2024 года.

3 сентября у грузинской службы госбезопасности сменился руководитель. Им стал Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Предыдущий глава СГБ Анри Оханашвили ушел в отставку в конце августа. Он занял пост советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев со взрывчаткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами