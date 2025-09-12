В рыбаках Финского залива увидели угрозу для Санкт-Петербурга

Сбитые над территорией Ленинградской области БПЛА могли быть запущены рыбаками-агентами из Финского залива. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Ленинградская область примыкает к Финскому заливу. Там рядом нейтральная зона. У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 км от береговой черты. От Кронштадта можно замерить. Там могут находиться операторы дронов под видом пассажиров рыбацких шхун, небольшого сухогруза, буксира или прогулочного катера», — порассуждал Попов.

По его словам, эти агенты могли запустить дроны по Санкт-Петербургу «под флагом другой страны по приказу» главы СБУ Украины Кирилла Буданова.

Утром 12 сентября аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в воздушном пространстве региона сбили 30 украинских беспилотников. Как он рассказал, в результате атаки в порту Приморск загорелось судно. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в городах Тосно и Всеволожск. Также обломки дронов нашли на территории Ломоносовского района и в деревнях Узмино, Покровское. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стал известен тип украинских БПЛА, атаковавших Ленобласть.