Назван тип украинских БПЛА, атаковавших Ленобласть

Украинские военнослужащие при атаке на Ленинградскую область использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, дроны запускались с территории Черниговской и Ровенской областей.

«БПЛА шли по семь штук — примерно раз в час; они несли на себе около семи килограммов пластита», — отмечается в материале.

В нем подчеркивается, что в петербургском аэропорту Пулково по-прежнему действуют ограничения на прием и отправку самолетов. На этом фоне более 90 рейсов были задержаны, и около 40 — отменены.

Утром 12 сентября аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в воздушном пространстве региона сбили 30 украинских беспилотников. Как он рассказал, в результате атаки в порту Приморск загорелось судно. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в городах Тосно и Всеволожск. Также обломки дронов нашли на территории Ломоносовского района и в деревнях Узмино, Покровское. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге страховщики оценили вероятность попадания дрона в дом.