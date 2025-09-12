На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка

NYP: подозреваемый в убийстве Кирка — 22-летний житель Юты
Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка — это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», — пишет издание.

Издание пишет, что президент США Дональд Трамп объявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был сдан властям кем-то из близких подозреваемого.

«Его сдал кто-то из очень близких ему людей», — сказал американский лидер в программе «Fox & Friends».

А затем американский лидер сообщил, что именно отец подозреваемого передал информацию через «министра, связанного с правоохранительными органами».

Также Трамп заявил, что надеется на смертную казнь человека, убившего Кирка.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Активист выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. У мужчины осталась жена и двое детей. Американский лидер подписал указ о смертной казни для виновного в убийстве Кирка.

Ранее проклявшая Кирка ведьма выступила с заявлением.

