Более ста французских депутатов подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети X написал лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«Историческое событие! После успеха народных протестов, которые прошли 10 сентября, 104 депутата от «Непокоренной Франции», партий экологистов и коммунистов подписали предложение об импичменте президенту республики. Макрон должен уйти», — написал он.

До этого журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что 80-90% французов хотели бы отставки Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно.

По его словам, «в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально». Аналитик подчеркнул, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как его политика приносит стране ущерб в различных сферах.

Ранее во Франции призвали к чрезвычайным мерам из-за хода Макрона против России.