80-90% французов хотели бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
«Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально», — сказал он.
Аналитик считает, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как «именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах».
До этого сообщалось, что Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским развертывание войск западных стран на Украине.
В январе украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут готовиться к завершению политической карьеры после личных встреч с Зеленским.
Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.