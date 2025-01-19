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Аналитик рассказал, что большинство французов хотят отставки Макрона

Аналитик Эскобар: 80-90% французов хотели бы ухода Макрона, но это невозможно
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Hannah Mckay/Reuters

80-90% французов хотели бы отставки президента страны Эммануэля Макрона, однако с учетом особенностей французской политической системы это почти невозможно. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Проблема в том, что в такой сверхцентрализованной стране, где все решения принимаются в Париже, избавиться от президента с помощью импичмента почти нереально», — сказал он.

Аналитик считает, что отставка Макрона пошла бы на благо Франции, так как «именно из-за его политики страна несет ущерб в разных сферах».

До этого сообщалось, что Макрон обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским развертывание войск западных стран на Украине.

В январе украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут готовиться к завершению политической карьеры после личных встреч с Зеленским.

Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.

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