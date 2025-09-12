На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Согласованная Минфином ФРГ сумма на поддержку Киева оказалась ниже запрошенной

Bild: сумма на поддержку Киева от ФРГ оказалась ниже запрошенной на €10,6 млрд
close
Markus Schreiber/AP

Министерство финансов Германии не согласовало выделение финансовой помощи на поддержку Украины в полном размере, запрошенной на ближайшие два года. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на документ оборонного ведомства.

По данным газеты, министр обороны ФРГ Борис Писториус запросил Минфин выделить на поддержку Киева в 2026 году €15,8 млрд, а в следующем году еще €12,8 млрд. Но в итоге Минфин согласовал выделение в общей сложности €18 млрд, , финальный объем помощи оказался меньше ожидаемого на €10,6 млрд.

Издание запросило комментарии у Минфина и Минобороны, в обоих ведомствах опровергли, что у них возникли разногласия при подготовке проекта бюджета на следующий год. Представители министерств подчеркнули, что они «абсолютно едины по этому вопросу».

8 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что необходимость поддерживать Украину может продлиться еще «очень долго».

11 июля Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину, послание было кратким: «мы не сдадимся».

Ранее Мерц поручил скрыть связь Германии с поставками ракет Taurus Украине.

