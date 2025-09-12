Лучшие гарантии безопасности Украины — это восстановление ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что администрация США может побудить Украину прекратить конфликт и вернуться к положениям декларации суверенитета.

«Уверена, что у нынешней администрации Соединенных Штатов есть все возможности, чтобы побудить украинское руководство прекратить конфликт, устранить первопричины его возникновения и вернуться к истокам собственной государственности», — сказала дипломат.

Также Захарова заявила, что Киев всячески предпринимает попытки компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка.

Она добавила, что Европейский союз несет ответственность за все преступления, совершенные украинской стороной.

Ранее в Кремле заявили, что европейские страны имеют неконструктивное видение ситуации вокруг Украины.