Путин планирует принять участие в Форуме объединенных культур

Путин выступит на Международном форуме объединенных культур в Петербурге

Президент России Владимир Путин планирует выступить на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Впереди центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича», — сказала она на итоговой сессии форума.

ХI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. В нем принимают участие свыше 400 спикеров из РФ и зарубежных стран, в этом году форум посетят более 2000 гостей.

11 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

5 сентября Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она состоялась во Владивостоке после окончания пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). В этот же день российский лидер провел переговоры с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Ранее в Армении анонсировали встречу Пашиняна и Путина в России.