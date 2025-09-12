В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

Захарова: Лавров примет участие в посольском круглом столе на тему Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в посольском круглом столе по вопросу конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, заседание пройдет 17 сентября. Она отметила, что в дискуссии примут участие представители более 100 стран.

Незадолго до этого Захарова заявила, что решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы. Она напомнила, что, согласно данному решению, 11 сентября польские власти закроют все пункты пропуска на границе с Белоруссией, включая автомобильные и железнодорожные.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что власти его страны 11 сентября закроют границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Ранее сообщалось, что МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше.