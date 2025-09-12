На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп спешит уволить управляющую ФРС до итогового заседания по ключевой ставке

Трамп продолжает добиваться увольнения члена совета управляющих ФРС Лизы Кук
Brian Snyder/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа подала в федеральный апелляционный суд иск с ходатайством о приостановлении решения суда нижестоящей инстанции, который заблокировал увольнение члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министерство юстиции США требует, чтобы апелляция была рассмотрена до 15 сентября. Чиновники хотят успеть к заседанию ФРС по ключевой процентной ставке, которое пройдет 16-17 сентября. От решения суда во многом зависит, сможет ли Кук принять участие в мероприятии, которое определит дальнейшую экономическую политику страны, сообщает информационное агентство.

В конце августа Трамп уволил Кук, обвинив ее в мошенничестве с ипотечными заявками. Вскоре Минюст США запустил официальное расследование по этому делу. При этом сама Кук отрицает вину. Она подала в суд на президента. В иске она утверждает, что увольнение было безосновательным и «сфабрикованным» для обхода закона о ФРС.

Как сообщает источник, Федеральный суд округа Колумбия встал на сторону Кук, наложив запрет на ее увольнение на время рассмотрения дела. Судья Джиа Кобб признала, что подозрения в ипотечном мошенничестве не дают законных оснований для отстранения Кук. Более того, процедура увольнения, по мнению судьи, нарушила конституционные права управляющей ФРС на защиту и надлежащий судебный процесс. Минюст США, в свою очередь, резко раскритиковал это решение, назвав его «беспрецедентным».

Ранее стало известно, что иностранцам могут ограничить въезд в США за негативное отзывы о консерваторе Кирке.

