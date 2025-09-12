На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Финляндии решили вызвать российского посла

Посла России вызовут в МИД Финляндии из-за инцидента с дронами в Польше
МИД Финляндии вызовет посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle, ее цитирует РИА Новости.

«Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России», — говорится в сообщении финского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее сообщалось, что МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше.

