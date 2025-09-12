СМИ: Европа убедила Трампа занять ее позицию в отношении России

Politico: Европа убедила Трампа встать на ее сторону в отношении России

Европейские лидеры якобы убедили президента США Дональда Трампа в том, что Москву «нужно заставить» инициировать переговоры по решению конфликта на Украине и ввести новые санкционные ограничения в отношении Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода», — приводит издание слова неназванного дипломата ЕС.

Европа также находится в ожидании «горячих дискуссий» с США относительно «принуждения» России к урегулированию конфликта на Украине.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявлял о том, что Трамп отдает предпочтение прекращению конфликта на Украине, а не новым санкциям против России.

При этом Трамп заявлял, что Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине. По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение «совершенно недопустимым».

Ранее Европу предупредили, что ее риторика обернется прямым столкновением с Россией.