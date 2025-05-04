Экс-президента Бразилии выписали из больницы

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы после трех недель госпитализации. Об этом сообщает портал G1.

«Болсонару был выписан утром в воскресенье... Он был госпитализирован 12 апреля в одну из частных больниц в Бразилиа», — говорится в сообщении.

Он перенес уже седьмую операцию на кишечнике, которая в последний раз раз длилась 12 часов. Хирургическое вмешательство было связано с полученным в сентябре 2018 года ножевым ранением.

1 мая сообщалось, что Болсонару покинул отделение интенсивной терапии больницы в Бразилиа спустя 17 дней после операции на кишечнике.

Проблемы со здоровьем у Болсонару обострились на фоне расследования о попытке государственного переворота во время президентских выборов в 2022 году. В феврале 2025 года Генпрокуратура Бразилии официально предъявила обвинения экс-президенту в попытке совершения этого преступления. А в конце марта Верховный суд постановил возбудить уголовное дело в отношении политика.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.