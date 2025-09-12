На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше

Посла РФ Липаева вызвали в МИД Румынии после сбития беспилотников в Польше
Creative Lab/Shutterstock

Российского посла в Румынии Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел страны после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил румынский МИД, передает ТАСС.

Липаеву заявили, что Бухарест осуждает нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

11 сентября МИД Бельгии вызвал временного поверенного в делах России, а также посла РФ для дачи объяснений по этой теме.

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Варшава обвинила в инциденте РФ и запросила консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития беспилотников над территорией страны.

В Кремле отказались комментировать произошедшее. Польша может обратиться к российской стороне за разъяснениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

