Rheinmetall получил землю для завода по производству боеприпасов на Украине

Украина выделила Rheinmetall землю для завода по производству боеприпасов
Global Look Press

Украина выделила немецкому оборонному концерну Rheinmetall землю для строительства завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«С момента последнего разговора мы финализировали процедуры по запуску нового совместного производства. 9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны», — написал он по итогам встречи с главой концерна Армином Паппергером.

Министр рассказал, что они также обсудили другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники, а также развитие направления ПВО, в частности совершенствования решений для борьбы с беспилотниками.

До этого Паппергер заявил, что Rheinmetall договорился с Украиной о покупке систем Skyranger для борьбы с дронами. Первые поставки вооружения ожидаются в этом году.

Ранее сообщалось, что в ЕС готовы разместить заводы оружейных компаний Украины на своей территории.

