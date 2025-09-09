На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Rheinmetall сообщил о поставках Украине мобильных системы для борьбы с БПЛА

Rheinmetall поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с БПЛА
true
true
true
close
Aeryon Labs Inc.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в текущем году планирует передать Украине мобильные артиллерийские системы Skyranger, разработанные для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

По словам Паппергера, контракт с Украиной на поставку новейших систем Skyranger будет подписан на этой неделе в Лондоне. Он подчеркнул, что эти мобильные комплексы, впервые предоставленные Украине, предназначены для отражения атак дронов. Первые поставки вооружения ожидаются уже в этом году.

Rheinmetall располагает производственной мощностью от 70 до 100 башен Skyranger в год и стремится увеличить ее до 200 единиц ежегодно. Он уточнил, что поставляемые системы не находятся на вооружении немецкой армии. Глава компании заверил, что каждая система Skyranger способна контролировать территорию в 16 квадратных километров, гарантируя полное уничтожение всех дронов в этой зоне.

При этом, Паппергер не предоставил информацию о шасси, на котором будут установлены эти системы.

Ранее основатель американской ЧВК решил купить производителей БПЛА на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами