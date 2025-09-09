Rheinmetall сообщил о поставках Украине мобильных системы для борьбы с БПЛА

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в текущем году планирует передать Украине мобильные артиллерийские системы Skyranger, разработанные для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

По словам Паппергера, контракт с Украиной на поставку новейших систем Skyranger будет подписан на этой неделе в Лондоне. Он подчеркнул, что эти мобильные комплексы, впервые предоставленные Украине, предназначены для отражения атак дронов. Первые поставки вооружения ожидаются уже в этом году.

Rheinmetall располагает производственной мощностью от 70 до 100 башен Skyranger в год и стремится увеличить ее до 200 единиц ежегодно. Он уточнил, что поставляемые системы не находятся на вооружении немецкой армии. Глава компании заверил, что каждая система Skyranger способна контролировать территорию в 16 квадратных километров, гарантируя полное уничтожение всех дронов в этой зоне.

При этом, Паппергер не предоставил информацию о шасси, на котором будут установлены эти системы.

