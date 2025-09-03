На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху обвинил премьер-министра Бельгии в слабости

Нетаньяху назвал премьера Бельгии слабым лидером из-за позиции по Палестине
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер является слабым лидером, который хочет «умиротворить» террористов через признание Палестины, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметили в канцелярии Нетаньяху, де Вевер «хочет накормить крокодила террористов, прежде чем он сожрет Бельгию», а Израиль продолжит защищаться от радикалов.

Таким образом израильский премьер отреагировал на слова министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который накануне заявил, что королевство признает государство Палестина в рамках грядущей сессии Генассамблеи ООН и намерено ввести «жесткие санкции» против Израиля.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению». Позицию Франции поддержали несколько европейских государств.

Ранее сообщалось, что в Израиле захотели поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов.

Война в Газе
