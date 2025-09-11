Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля призвал Россию помочь «обедневшему Западу», сохранившему лишь экономические интересы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выступая на XI Петербургском международном культурном форуме, Пьер де Голль отметил особую роль России как хранительницы культуры и фундаментальных ценностей. Он также поделился впечатлениями от посещения Мариинского театра, выразив сожаление, что многие французские артисты не признают очевидных достижений российской культуры.

«Необходимо протянуть руку помощи несчастному Западу, который сейчас обеднел», — заявил де Голль.

Также внук экс-президента Франции сообщил, что рассматривает Москву для переезда. По его словам, в его стране существуют презрение и неуважение, недостаточное уважение к ценностям, связанным с трудом, с успехами в учебе, там недостаточное уважение к семейным ценностям, понятиям, связанным с родиной.

Общественник добавил, что в России превосходный уровень образования, и отметил, что хотел бы растить детей в традиционных ценностях, участвовать в создании многополярного мира.

Ранее потомок де Голля призвал бороться вместе с Россией, а не против нее.