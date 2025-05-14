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Потомок де Голля призвал бороться вместе с Россией, а не против нее

Внук де Голля: нужно бороться вместе с Россией против возрождения фашизма
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Alexander Zemlianichenko/AP

В мире на сегодняшний день вновь появились условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией. Об этом РИА Новости заявил внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля и заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.

Собеседник агентства обратил внимание на условия появления фашизма, указав, что этому способствует поражение, глубокий экономический кризис, а также разделение в обществе.

Пьер де Голль напомнил, что когда происходит разрушение культуры, истории, тогда и начинается возрождение фашизма, и на сегодняшний день существуют предпосылки к возрождению идеологии уничтожения человечества под лживыми предлогами.

«Это интеллектуальный терроризм, который сегодня наблюдается. Мы должны бороться против этого, за мир и за многополярность бок о бок с Россией», — заключил собеседник агентства.

До этого чрезвычайный и полномочный посол, член президиума научно-экспертного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко заявил, что своими действиями на Украине Запад пытается задним числом переиграть итоги Второй мировой войны и реабилитировать фашизм и нацизм. В результате это побудило РФ приступить к своей «исторической миссии» и бросить Западу «силовой и цивилизационный вызов», указал дипломат.

Ранее в России допустили крах Запада.

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