Внук Шарля де Голля выбрал Москву в качестве места жительства

Внук Шарля де Голля Пьер рассказал, почему решил перебраться в Москву
true
true
true
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Общественный деятель и внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль рассматривает Москву для переезда. Об этом он сказал журналистам на полях 11-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает ТАСС.

«Мы (семья — прим. ред.) хотим переехать в Россию. Мы об этом думаем, рассматриваем, потому что мы хотим сохранить себя, нашу семью, детей от этого декаданса и потери традиционных ценностей», — сказал де Голль представителям СМИ.

По его словам, во Франции существуют презрение и неуважение, недостаточное уважение к ценностям, связанным с трудом, с успехами в учебе, там недостаточное уважение к семейным ценностям, понятиям, связанным с родиной.

Общественник добавил, что в России превосходный уровень образования, и отметил, что хотел бы растить детей в традиционных ценностях, участвовать в создании многополярного мира.

Пьер де Голль — французский финансист и общественный деятель, внук первого президента Франции, генерала Шарля де Голля.

Ранее Пьер де Голль призвал бороться вместе с Россией, а не против нее.

