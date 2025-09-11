На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Польши рассказал о поляках среди помилованных Лукашенко заключенных

МИД Польши: среди помилованных Лукашенко заключенных есть трое поляков
Attila Husejnow/Global Look Press

Среди заключенных, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, есть три гражданина Польши, рассказал пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский. Об этом сообщает ТАСС.

«В списке находятся трое польских граждан, освобождения которых мы добивались, а также восемь белорусов, которые были журналистами телеканала Belsat (находится в реестре нежелательных организаций на территории РФ), либо сотрудничали с другими польскими СМИ», — сказал представитель министерства без уточнения имен.

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Решение было принято на принципах гуманизма с учетом возраста осужденных, состояния их здоровья и необходимости воссоединения семей, пояснила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

В тот же день Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Ранее стало известно, что США планируют вернуть посольство в Минск и нормализовать отношения с Белоруссией.

