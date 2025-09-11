Активиста Чарли Кирка предупреждали о возможном убийстве несколько месяцев назад

Американского консервативного активиста Чарли Кирка предупреждали о возможном покушении с летальным исходом шесть месяцев назад. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова владельца фирмы The Bodyguard Group of Beverly Hills Криса Херцога.

Он сообщил, что ранее предупреждал Кирка о том, что тот «100 процентов будет убит на одном из предстоящих выступлений в университете», если не примет радикальных мер предосторожности.

Активист заявил, что рассмотрит рекомендации и принял информацию к сведению, рассказал Херцог.

«К сожалению, он так и не ответил мне, и теперь мое предсказание о его убийстве сбылось», — заявил он.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к этому преступлению. Глава Белого дома выразил уверенность, что вина за произошедшее лежит на сторонниках леворадикальной идеологии. По его словам, для США настал темный момент.

Кирк был давним сторонником Трампа. В соцсетях на него подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Известно, что активист выступал против военной поддержки США Украины и называл Крым частью России.

Ранее Захарова отреагировала на новость об убийстве Чарли Кирка.