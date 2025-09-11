Захарова отреагировала на новость об убийстве Чарли Кирка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге высказалась об инциденте с американским активистом Чарли Кирком. Она отметила, что должно пройти расследование, в ходе которого будет найден преступник, пишет РИА Новости.

«Должно пройти расследование, должны найти непосредственно преступника и тех, кто наверняка был вовлечен в это страшное преступление», — сказала Захарова журналистам.

Она добавила, что на данный момент нет понимания, кто это сделал, поэтому преждевременно делать какие-либо выводы.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех причастных к этому преступлению. Глава Белого дома выразил уверенность, что вина за произошедшее лежит на сторонниках леворадикальной идеологии. По его словам, для США настал темный момент.

Кирк был давним сторонником Трампа. В соцсетях на него подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Известно, что активист выступал против военной поддержки США Украины и называл Крым частью России.

Ранее застреленный Чарли Кирк говорил о смерти от огнестрельного оружия.