Глава МИД Польши умоляет не посещать Россию и Белоруссию

Глава МИД Польши Сикорский: умоляю, не ездите в Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RFM24 выступил с мольбой не посещать Россию и Белоруссию, поскольку страны якобы «берут заложников».

«Есть такие страны, как Белоруссия и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем «заложника», которого можно предложить для обмена... Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет – то едет на собственный риск», — заявил Сикорский.

В случае каких-либо проблем он призвал «не обвинять Польшу». Так глава МИД прокомментировал ситуацию с задержанием в Белоруссии гражданина Польши Гжегожа Гавела по подозрению в шпионаже.

4 сентября сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегожа Гавела по подозрению в шпионаже. Мужчину взяли под стражу в городе Лепель в Витебской области, при себе он имел ксерокопию секретного документа по российско-белорусским учениям «Запад-2025».

На следующий день внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике Кшиштофа Ожанну. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с совершением польским гражданином акта шпионажа на белорусской территории и вручена соответствующая нота.

