На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши в связи с задержанием шпиона

МИД Белоруссии заявил протест Варшаве после задержания польского шпиона
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в стране Кшиштофа Ожанну в связи с совершением польским гражданином Гжегожем Гавелом акта шпионажа на белорусской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что во время встречи представителю Варшавы был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота.

«Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям. Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту», — рассказали в МИД.

Там добавили, что белорусская сторона призвала Польшу воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности республики.

4 сентября телеканал «Беларусь 1» сообщил, что сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали польского шпиона с ксерокопией секретного документа по предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2025». Гражданин Польши Гжегож Гавел был взят под стражу в городе Лепель в Витебской области.

Ранее Польша отказала Белоруссии в возобновлении диалога по безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами