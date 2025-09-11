На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль прокомментировал колебания курса валют

Песков назвал колебания курса валют рыночными процессами
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Колебания курса валют — это рыночные процессы. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что считать курс доллара не является «прерогативой Кремля».

«Президент неоднократно говорил, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону», — сказал Песков.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что доллар будет стоить более 85 руб., евро — 100 руб., юань — 12 руб. после того, как ЦБ проведет заседание по ключевой ставке. Он предположил, что 12 сентября ЦБ снизит ключевую ставку с 18 до 16%. Это фундаментальный фактор против рубля, но эффект не одномоментный, он будет проявляться в последующие месяцы, подчеркнул финансист.

ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 12 сентября. Прогноз аналитиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предсказал доллар по 90 рублей в октябре-ноябре и по 92—93 рубля к концу года.

