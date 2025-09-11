Стало известно, что будет с курсом доллара после заседания ЦБ

Доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей после того, как ЦБ проведет заседание по ключевой ставке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Курс рубля за несколько сессий вышел к важным рубежам — 85 за доллар, 100 за евро и 12 за юань. На следующей неделе могут тестироваться уровни чуть выше этих значений. Но перед этим возможен технический отскок рубля после сильной просадки. В целом, курс рубля может стабилизироваться примерно на текущих уровнях в ближайшей перспективе, особенно если геополитический фон улучшится. Из событий будущей недели выделим заседание Федеральной резервной системы США 17 сентября. Ожидается снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это фактор против глобальных позиций доллара, но решение ожидаемо и в основном уже заложено в котировки», — отметил Шепелев.

Он допустил снижение курса рубля в среднесрочной перспективе. Импортные потоки и кредитования оживают, а с ними и спрос на иностранные деньги, пояснил Шепелев. Он добавил, что ставки в экономике снижаются. В пятницу ЦБ снизит ключевую ставку с 18 до 16%, предположил эксперт. Это фундаментальный фактор против рубля, но эффект не одномоментный, он будет проявляться в последующие месяцы, подчеркнул финансист. При этом геополитические сигналы могут как сдерживать девальвацию, так и усиливать давление на рублевые активы, заключил Шепелев.

10 сентября доллар стоил от 82,6 до 87,6 рубля, евро — от 96,9 до 99,7 рубля на внебиржевом рынке.

ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 12 сентября. Прогноз аналитиков — в нашем материале.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин предсказал доллар по 90 рублей в октябре-ноябре и по 92—93 рубля к концу года.