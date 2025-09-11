На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что будет с курсом доллара после заседания ЦБ

Финансист Шепелев: доллар будет стоить более 85 рублей после заседания ЦБ
true
true
true
close
Shutterstock

Доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей после того, как ЦБ проведет заседание по ключевой ставке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Курс рубля за несколько сессий вышел к важным рубежам — 85 за доллар, 100 за евро и 12 за юань. На следующей неделе могут тестироваться уровни чуть выше этих значений. Но перед этим возможен технический отскок рубля после сильной просадки. В целом, курс рубля может стабилизироваться примерно на текущих уровнях в ближайшей перспективе, особенно если геополитический фон улучшится. Из событий будущей недели выделим заседание Федеральной резервной системы США 17 сентября. Ожидается снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это фактор против глобальных позиций доллара, но решение ожидаемо и в основном уже заложено в котировки», — отметил Шепелев.

Он допустил снижение курса рубля в среднесрочной перспективе. Импортные потоки и кредитования оживают, а с ними и спрос на иностранные деньги, пояснил Шепелев. Он добавил, что ставки в экономике снижаются. В пятницу ЦБ снизит ключевую ставку с 18 до 16%, предположил эксперт. Это фундаментальный фактор против рубля, но эффект не одномоментный, он будет проявляться в последующие месяцы, подчеркнул финансист. При этом геополитические сигналы могут как сдерживать девальвацию, так и усиливать давление на рублевые активы, заключил Шепелев.

10 сентября доллар стоил от 82,6 до 87,6 рубля, евро — от 96,9 до 99,7 рубля на внебиржевом рынке.

ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 12 сентября. Прогноз аналитиков — в нашем материале.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин предсказал доллар по 90 рублей в октябре-ноябре и по 92—93 рубля к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами