Путин пожелал здоровья женщинам, рожающим после 35 лет

Путин: женщины в России рожают и после 35 лет, чем больше малышей — тем лучше

Женщины сейчас рожают и после 35 лет, и в 40 лет, а для России чем больше малышей — тем лучше. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Сейчас женщины рожают и в 35, и в 40, и больше. Дай Бог здоровья. Чем больше у нас малышей, тем лучше», — заявил он.

До этого первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе одной из сессий ВЭФ заявила, что в России стоит принимать такие меры поддержки демографии, чтобы перед женщинами в возрасте 30-39 лет не стоял выбор между материнством и работой.

Чиновница отметила, что, как правило, у всех этих женщин есть один или двое детей. Но, вместе с тем, Баталина подчеркнула, что все эти женщины работают.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

