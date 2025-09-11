Экономика современной России не столь уязвима, как кажется Европейскому союзу, поскольку она не зависит от одного лишь потока нефте- и газодолларов. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости «экономически истощить» Россию.

Также, по его словам, важно учитывать кардинально изменившийся баланс сил в мире.

«Да, европейские газопроводы перекрыли, даже «Северный поток», которого раньше не было. Но у нас есть «Голубой поток» в Турцию. У нас саудиты теперь друзья. И саудиты цены на нефть не опускают. У нас есть Индия, которая на тот момент была маленьким рынком, 40 лет назад, а теперь огромный рынок. <...> У нас есть Китай», — отметил Малофеев.

Западные же страны до сих пор пытаются действовать по своим «древним колониальным лекалам», добавил он.

В начале сентября Мерц говорил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении Москвы к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера ФРГ вряд ли можно принимать во внимание после таких слов в адрес Владимира Путина и России.

Ранее Мерц призвал Европу отказаться от ностальгии по дружбе с США.