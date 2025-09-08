На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц призвал Европу отказаться от ностальгии по дружбе с США

IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/Global Look Press/House Select Committee/AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что единая Европа должна избегать ложной ностальгии в отношениях с США и четко определить свои интересы в них. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ в здании МИД страны в Берлине, передает ТАСС.

«В том числе США по-новому оценивают свои интересы — и это [происходит] не в последние несколько дней», — отметил немецкий лидер.

По его словам, Европа должна поступать схожим образом.

«США останутся нашим важнейшим партнером, мы стремимся к сотрудничеству, мы готовы к тесной координации и кооперации, но становится понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся», — добавил он.

При этом он отметил, что позиции ЕС в отношениях с США укрепятся, если Европа нарастит свою мощь. Для этого он призвал региональных лидеров активнее искать новых партнеров в мире и укреплять существующие партнерские связи.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал визит европейских лидеров в США. По его словам, они прибудут для обсуждения урегулирования на Украине.

Ранее Мерц надел галстук с символом республиканцев США на встречу с Трампом.

