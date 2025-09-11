Высказывание президента США Дональда Трампа о затягивании украинского конфликта является поспешным. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла», — добавил он.

Депутат отметил, что именно украинская сторона тормозит все мирные инициативы, поскольку она не готова идти на компромиссы и вести конструктивный диалог. Шеремет подчеркнул, что власти Киева пытаются заполучить паузу для перевооружения и накопления новых сил, чтобы потом «развязать кровопролитный конфликт у границ России».

До этого Трамп заявил, что Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине. По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение «совершенно недопустимым».

10 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что власти продолжают работать над урегулированием конфликта.

Ранее на Украине назвали главный мотив Зеленского продолжить конфликт.