Кадыров рассказал о дружбе с арабскими странами

Кадыров заявил, что контакты с арабским миром наладил не он, а его отец
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что фундамент дружеских отношений с арабскими странами заложил его отец Ахмат-Хаджи Кадыров.

«Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. <...> Мои сегодняшние отношения с арабским миром – это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи», — сказал Кадыров в ответ на вопрос, как ему удалось наладить такие важные контакты.

По словам главы Чечни, в начале нулевых его отец провел ряд встреч с лидерами арабских стран и за короткий срок развил с ними дружеские отношения. Кадыров отметил, что несмотря на проблемы, которые были в регионе с терроризмом, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили его отцу и активно поддерживали связь с ним.

Рамзан Кадыров неоднократно принимал участие в переговорах президента России Владимира Путина с представителями арабских стран. Однажды он принял участие в ряде встреч главы государства в ОАЭ и Саудовской Аравии. По словам главы Чечни, многие встречи в этих странах проходили в закрытых режимах, то есть без камер. Кадыров заявил, что ему понравилось отношение стран и Путина друг к другу. Он отметил, что стороны в дружеской атмосфере общались, шутили и понимали друг друга. Чеченский лидер подчеркнул, что испытывал гордость за страну и Путина во время поездки.

Ранее сын Кадырова посетил место встречи делегаций РФ и ОАЭ.

