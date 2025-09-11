В Катаре несколько силовиков получили ранения при ударе Израиля по лидерам ХАМАС

Премьер Катара: несколько силовиков пострадали при ударе Израиля по ХАМАС в Дохе

Несколько сотрудников сил безопасности Катара получили серьезные ранения в результате удара Израиля по руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил глава правительства и министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Есть пострадавшие, несколько. Есть катарцы, которые находятся в тяжелом, очень опасном положении. Есть другой офицер, который находится в критическом состоянии», — сказал он.

По словам Аль Тани, найдено тело 22-летнего сотрудника сил внутренней безопасности, который находился на дежурстве в момент атаки и не выжил. При этом премьер отказался прямо отвечать на вопрос журналиста о том, остался ли в живых лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя.

Также в интервью премьер Катара заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «уничтожил всякую надежду» на освобождение оставшихся в секторе Газа заложников и должен предстать перед судом, поскольку его задержания требует Международный уголовный суд.

9 сентября ЦАХАЛ нанес удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа. Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.