Глава РФПИ заявил о «расколе США» после покушения на американского активиста

Покушение на американского активиста Чарли Кирка показывает «глубину раскола США». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, Кирк — один из самых ярких консервативных лидеров США — позитивно высказывался о России, призывал Вашингтон к диалогу с Москвой и выступал против поставок оружия на Украину.

«Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев.

Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за здоровье Кирка.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах. 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в покушении на Кирка оказался членом Демпартии.