В США рассказали о состоянии политика Чарли Кирка после покушения

Alex Brandon/AP

Американский политик Чарли Кирк в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии после покушения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

«Представитель правоохранительных органов, проинформированный о стрельбе, сообщил, что Кирк находится под наблюдением врачей и находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

По словам американского журналиста Гленна Бека, ему рассказали, что состояние Кирка стабилизировалось, и он молится, «чтобы это оказалось правдой».

Изначально сообщалось, что после покушения политика-консерватора спасти не удалось.

10 сентября Чарли Кирк получил ранение в шею в ходе своего выступления в рамках тура The American Comeback Tour в университете штата Юта. По подозрению в покушении был задержан член Демократической партии США Майкл Маллинсон.

Кирк является основателем консервативной организации Turning Point USA и известным сторонником президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Кирк выступал против военной поддержки Украины.

