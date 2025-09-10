Перед покушением Кирк опубликовал пост об убитой в США украинской девушке

Последняя публикация американского консервативного активиста Чарли Кирка перед покушением была посвящена убитой в США украинской девушке. Пост был опубликован в его Telegram-канале.

«Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, однозначно необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями быть на свободе и убить ее», — говорится в сообщении.

Речь идет об украинке Ирине Заруцкой, которую в августе зарезал афроамериканец в американском городе Шарлотт. Инцидент произошел в вагоне легкорельсового поезда. Злоумышленник, сидевший позади девушки, нанес девушке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией, — им оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун — младший.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах.

10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что Кирк выступал против военной помощи Украине.