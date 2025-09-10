На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перед покушением Кирк опубликовал пост об убитой в США украинской девушке

Последний пост перед покушением Кирк посвятил убитой в США украинской девушке
true
true
true
close
Republican National Convention v/Global Look Press

Последняя публикация американского консервативного активиста Чарли Кирка перед покушением была посвящена убитой в США украинской девушке. Пост был опубликован в его Telegram-канале.

«Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, однозначно необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 судимостями быть на свободе и убить ее», — говорится в сообщении.

Речь идет об украинке Ирине Заруцкой, которую в августе зарезал афроамериканец в американском городе Шарлотт. Инцидент произошел в вагоне легкорельсового поезда. Злоумышленник, сидевший позади девушки, нанес девушке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией, — им оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун — младший.

Чарли Кирк — основатель консервативной организации Turning Point USA и известный сторонник Дональда Трампа — регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах.

10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли произошло покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что Кирк выступал против военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами