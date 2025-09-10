На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше

FT: Трамп ничего не ответил на вопрос о падении беспилотников в Польше
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп ничего не ответил журналистам о беспилотниках, упавших в Польше. Об этом сообщает газета Financial Times.

«В Вашингтоне Трампа спросили о сообщениях о российских беспилотниках над Польшей, но он не ответил журналистам», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, пишет FT, Белый дом и госдепартамент США не ответили на запрос газеты о комментарии по инциденту в Польше.

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента с БПЛА отметил, что перспектива военного конфликта «ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

По его словам, этой ночью воздушное пространство страны было нарушено большим количеством беспилотников. Он утверждает, что БПЛА принадлежат РФ. Те дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты, добавил премьер.

Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами