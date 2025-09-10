На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС ответили Трампу на просьбу обложить пошлинами Индию и Китай

WSJ: ЕС не использует пошлины в качестве санкционного инструмента
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Неназванный европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что Евросоюз (ЕС) не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — говорится в публикации.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Трамп призвал Европейский союз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

Китай в ответ на эту просьбу выступил против оказания на него экономического давления из-за конфликта на Украине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай не является ни зачинщиком, ни стороной украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами