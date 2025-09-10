В ЕС ответили Трампу на просьбу обложить пошлинами Индию и Китай

Неназванный европейский чиновник, комментируя предложение президента США Дональда Трампа повысить пошлины для Индия и Китая, заявил, что Евросоюз (ЕС) не использует пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — говорится в публикации.

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Трамп призвал Европейский союз повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование на Украине.

Один из источников издания уточнил, что Вашингтон готов ввести такие же пошлины, как и ЕС, если Брюссель примет аналогичное решение.

Китай в ответ на эту просьбу выступил против оказания на него экономического давления из-за конфликта на Украине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай не является ни зачинщиком, ни стороной украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая.