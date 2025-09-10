На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европа не примет мер по дальнейшему ограничению покупок нефти и газа у России

WSJ: ЕС не будет еще больше ограничивать закупки нефти и газа из РФ
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Европа не намерена предпринимать дальнейших шагов по ограничению закупок российских энергоносителей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«ЕС, как ожидается, не будет принимать меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и газа, из-за политических соображений», — говорится в сообщении издания.

8 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если хотят ужесточения санкция в отношении Москвы.

Он добавил, что европейские страны должны закупать газ, нефть и бензин у Соединенных Штатов.

В свою очередь глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что власти США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России.

Ранее Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами