Европа не примет мер по дальнейшему ограничению покупок нефти и газа у России

WSJ: ЕС не будет еще больше ограничивать закупки нефти и газа из РФ

Европа не намерена предпринимать дальнейших шагов по ограничению закупок российских энергоносителей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«ЕС, как ожидается, не будет принимать меры, которые еще больше ограничат закупки нефти и газа, из-за политических соображений», — говорится в сообщении издания.

8 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если хотят ужесточения санкция в отношении Москвы.

Он добавил, что европейские страны должны закупать газ, нефть и бензин у Соединенных Штатов.

В свою очередь глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что власти США в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России.

Ранее Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ.