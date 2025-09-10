Политолог назвал возможные последствия инцидента с беспилотниками в Польше

Политолог Рар: инцидент с дронами в Польше может привести к эскалации конфликта

Инцидент с БПЛА в Польше может привести к эскалации конфликта на Украине. Такое предположение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Александр Рар. При этом он не исключил, что речь идет об операции под «фальшивым флагом».

«Запад устами немецких политиков уже подтвердил планы поставить Украине новые виды оружия. При этом западные страны оказались в сложном положении: они хотят любой ценой остановить дальнейшее продвижение российских войск в зоне СВО, но не намерены непосредственно участвовать в боевых действиях», — отметил эксперт.

В этой связи, по его словам, можно ожидать новых пакетов санкций против России, а также введения вторичных ограничений против стран, сотрудничающих с Москвой.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск утром рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Министерство обороны РФ выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками. В ведомстве также уточнили, что дальность полета российских беспилотников достигает порядка 700 км.

Ранее СМИ сообщили о переброске войск Польши к белорусской границе.