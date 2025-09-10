СМИ сообщили о переброске войск Польши к белорусской границе

Вооруженные силы Польши перебрасывают войска к границе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

«Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что польская сторона якобы усиливает границу в связи с учениями «Запад — 2025».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли дальность полета дронов, якобы попавших в Польшу.