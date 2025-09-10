МИД РФ выразил готовность подключиться к консультациям с Польшей по инциденту с дронами

Министерство иностранных дел России заявило о готовности поддержать инициативу Минобороны по проведению консультаций с Польшей относительно инцидента с беспилотниками. Об этом сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что, несмотря на несостоятельность обвинений Варшавы, Россия готова к диалогу для полного прояснения обстоятельств произошедшего. В ведомстве отметили важность предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

До этого Минобороны России выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу ночного инцидента с беспилотниками.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

Ранее СМИ сообщили о переброске войск Польши к белорусской границе.