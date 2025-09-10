Трамп поговорит с президентом Польши после инцидента с дронами

Reuters: Трамп в среду поговорит с президентом Польши после инцидента с БПЛА

Президент США Дональд Трамп и Белый дом следят за ситуацией с беспилотниками в Польше, американский лидер в среду проведет разговор с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп поговорит с президентом Навроцким в среду», — сообщает агентство.

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

