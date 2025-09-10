На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа проинформировали об «инциденте с дронами» в Польше

News Nation: Трампа проинформировали о ситуации с дронами в Польше
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президента США Дональда Трампа проинформировали о ситуации с дронами в Польше. Об этом сообщает портал News Nation со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трампа проинформировали», — говорится в сообщении.

10 сентября генеральный секретарь НАТО выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши. Рютте призвал прекратить конфликт на Украине и «остановить эскалацию». Он также потребовал «не нарушать воздушное пространство союзников». Генсек НАТО предупредил, что Североатлантический альянс «будет готов».

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Позже на выдвинутые в адрес России обвинения отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, однако даже не пытается представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.

