В США требуют самого строгого наказания для убийцы украинской беженки

Прокуратура будет добиваться максимального наказания для афроамериканца, обвиняемого в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом пишет Associated Press (АР).

По мнению генпрокурора США Пэм Бонди, этот инцидент стал прямым результатом «провальной мягкой политики», которую проводит американский президент Дональд Трамп по отношению к преступности. Бонди подчеркнула, что это ставит «преступников выше невинных людей».

Генпрокурор добавила, что мужчине уже предъявлено обвинение. Она выразила надежду, что после суда он «больше никогда не увидит свет как свободный человек».

6 сентября издание New York Post сообщило о нападении на 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую в американском городе Шарлотт. Афроамериканец сидел позади девушки в вагоне трамвая и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. Заруцкую спасти не удалось. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун — младший.

Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в Шарлотт и работала в местном кафе.

Ранее Трамп прокомментировал инцидент с украинской беженкой в США.