Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой

Маск выделит миллион долларов на муралы с изображением убитой украинской беженки
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выделит один миллион долларов на муралы с изображением украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в городе Шарлотт в Северной Каролине. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я внесу один миллион долларов», — написал Маск, отвечая на пост по сбору средств на муралы в «значимых местах» США.

Несколько дней назад стало известно, что в американском городе Шарлотт афроамериканец зарезал украинку Ирину Заруцкую. Инцидент произошел в вагоне трамвая. Злоумышленник сидел позади девушки. Внезапно он достал нож и нанес девушке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун-младший.

Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в городе Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что окажут поддержку семье Ирины.

Ранее Трамп прокомментировал убийство украинской беженки в США.

