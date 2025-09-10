На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин указал на позитивную ситуацию с аварийным жильем в Смоленской области

Президент России Владимир Путин заявил, что в Смоленской области аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Его слова приводит РИА Новости.

Он призвал власти региона и дальше следить за ситуацией.

«У вас аварийного жилья меньше, чем в целом по России. Следите за этим дальше, чтобы количество не увеличилось», — сказал глава государства.

Президент 10 сентября встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

В правительстве РФ отмечали снижение спроса на рынке жилья в России. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что Кабмин совместно с Центробанком разработал инициативу временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек. Он отметил, что это прежде всего должно поддержать ситуацию в малых городах, где объем строительства невелик и необходима дополнительная помощь для реализации объектов, планируемых к вводу в следующем году.

До этого заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин предупредил, что сейчас примерно у 30% строящегося жилья перенесены сроки ввода в эксплуатацию. Причинами переноса сроков он назвал подорожание стройматериалов, недостаточный объем наполнения счетов эскроу, нехватка рабочей силы и так далее. По его словам, раньше сроки сдачи переносились у примерно 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.

