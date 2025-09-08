Трамп прокомментировал убийство украинской беженки в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Его слова приводит телеканал WCNC.

«Это ужасно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о произошедшем.

Глава Белого дома рассказал, что видел кадры случившегося. Трамп добавил, что всю информацию об убийстве он получит «к завтрашнему утру».

Несколько дней назад стало известно, что в американском городе Шарлотт афроамериканец зарезал украинку Ирину Заруцкую. Инцидент произошел в вагоне трамвая. Злоумышленник сидел позади девушки. Внезапно он достал нож и нанес девушке несколько ударов в область шеи. От полученных ранений Заруцкая скончалась на месте. Убийца скрылся, однако вскоре был задержан полицией. Нападавшим оказался 34-летний местный житель Декарлос Браун — младший.

Ирина Заруцкая переехала в США в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Она жила в городе Шарлотт и работала в местном кафе. Американские власти выразили соболезнования ее родным и близким и пообещали тщательно расследовать все обстоятельства трагедии. В украинском консульстве заявили, что окажут поддержку семье Ирины.

