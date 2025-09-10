В Кремле высказались о протестах в Непале

Ситуация в Непале вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у Кремля нет информации относительно внешнего вмешательства в протесты в Непале.

«В данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов», — сказал Песков.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к ряду популярных социальных сетей. Среди них — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Решение властей вызвало недовольство у граждан, в результате в стране начались массовые протесты.

Несмотря на то, что 9 сентября ограничения были сняты, демонстрации и беспорядки не прекратились. Активисты проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также участники митингов не обделили вниманием и резиденции ряда других политиков, в том числе премьер-министра.

